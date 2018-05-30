Юный украинец заинтересовал клуб НБА российского олигарха

Украинский защитник словенской "Олимпии" Иссуф Санон попал под прицел клубов НБА.

Скаут клуба российского миллиардера Михаила Прохорова "Бруклин Нетс" Траджан Лэнгдон специально посетил Любляну, где просматривал парня в матче против "Крка" (95:90 ОТ), говорится в сообщении Netsdaily.com.

В финальной серии с "Крка" Санон завоевал титул чемпиона Словении. "Олимпия" взяла верх в финальной серии со счетом 3:2.

18-летний Санон – самый молодой участник драфта НБА-2018. Входит в число претендентов на второй пик.

Также украинец попал в число 40 игроков, которых пригласили в NBA Global Camp. Санона уже неоднократно просматривали клубы Национальной баскетбольной ассоциации.

Стоит отметить, что Санон впервые получил вызов в сборную Украины. Ближайшие матчи отбора на ЧМ-2019 национальная команда проведет 28 июня на выезде против Турции и первого июля дома с Латвией.

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