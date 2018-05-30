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Юный украинец заинтересовал клуб НБА российского олигарха

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Украинский защитник словенской "Олимпии" Иссуф Санон попал под прицел клубов НБА.

Скаут клуба российского миллиардера Михаила Прохорова "Бруклин Нетс" Траджан Лэнгдон специально посетил Любляну, где просматривал парня в матче против "Крка" (95:90 ОТ), говорится в сообщении Netsdaily.com.

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В финальной серии с "Крка" Санон завоевал титул чемпиона Словении. "Олимпия" взяла верх в финальной серии со счетом 3:2.

18-летний Санон – самый молодой участник драфта НБА-2018. Входит в число претендентов на второй пик.

Также украинец попал в число 40 игроков, которых пригласили в NBA Global Camp. Санона уже неоднократно просматривали клубы Национальной баскетбольной ассоциации.

Стоит отметить, что Санон впервые получил вызов в сборную Украины. Ближайшие матчи отбора на ЧМ-2019 национальная команда проведет 28 июня на выезде против Турции и первого июля дома с Латвией.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Михайлюк отправится в лагерь "Финикс Санз".

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Тема
НБА
Персона
Иссуф Санон
Объект
сборная Украины по баскетболу
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