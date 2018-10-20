Вызов для чемпиона: анонс Суперлиги Пари-Матч 20 октября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в субботу, 20 октября, пройдут две встречи регулярного чемпионата. В Южном "Химик" примет действующих обладателей золотых медалей "Черкаськи Мавпы", а "Одесса" на своей площадке сыграет с "Киев-Баскетом".

По традиции фанаты смогут увидеть игры благодаря трансляциям на сайте Федерации баскетбола Украины, странице организации в социальной сети Facebook и канале ObozTV.

14:00. Южный, ФСК "Олимп", "Химик" – "Черкаськи Мавпы", трансляция – сайт ФБУ, Facebook, ObozTV

16:00. Одесса, УСК "Одесса", "Одесса" – "Киев-Баскет", трансляция – сайт ФБУ, Facebook, ObozTV, купить билеты

Оба поединка представляют огромный интерес для болельщиков. Действующий чемпион "Мавпы" не очень уверенно начал нынешний розыгрыш Суперлиги Пари-Матч и столкнулся с серьезными кадровыми трудностями. Команду покинул Александр Кобец, переехавший в США, а из-за травмы выбыл из игры литовский форвард Гилвидас Берута.

В Одессе же дебютант Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" постарается подтвердить свои амбициозные планы на сезон. Наставник столичного коллектива Евгений Мурзин твердо намерен вернуть Киев еврокубки.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта Суперлиги Пари-Матч было принято историческое решение относительно проведения чемпионата.