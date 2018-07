"У него есть яйца": Михайлюк восхитил своей игрой партнеров по "Лейкерс"

Воспитанник "Черкаських мавп" украинец Святослав Михайлюк уже как следует освоился в новой команде.

"Лос-Анджелес Лейкерс" готовится к регулярному сезону НБА, обкатывая новичков команды.

В рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации Святослав притирается к новым схемам игры и добывает себе место в основе.

🎥 Hart dropped 19 points tonight and Mykhailiuk added another 15 as the Lakers beat the Bulls, 69-60 #LakersWin pic.twitter.com/8w63IkX00e

Действия на паркете нашего соотечественника вызывают у одноклубников восторг.

"У него есть яйца. И это самое главное. Он очень уверен в себе, как вы могли увидеть. Некоторые из его попаданий сегодня были нереальны. Если у игрока есть подобная уверенность в себе и способность бросать, то всегда происходят хорошие вещи", - приводит слова защитника "озерных" Джоша Харта клубная пресс-служба.

Impressive opening minutes for Svi Mykhailiuk.



- Step-back J out of pick-and-roll.

- Pull-up jumper off a couple screens.

- Two grown-man rebounds in traffic. pic.twitter.com/oZMBCCj7NR