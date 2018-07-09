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"У него есть яйца": Михайлюк восхитил своей игрой партнеров по "Лейкерс"

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Воспитанник "Черкаських мавп" украинец Святослав Михайлюк уже как следует освоился в новой команде.

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"Лос-Анджелес Лейкерс" готовится к регулярному сезону НБА, обкатывая новичков команды.

В рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации Святослав притирается к новым схемам игры и добывает себе место в основе.

Действия на паркете нашего соотечественника вызывают у одноклубников восторг.

"У него есть яйца. И это самое главное. Он очень уверен в себе, как вы могли увидеть. Некоторые из его попаданий сегодня были нереальны. Если у игрока есть подобная уверенность в себе и способность бросать, то всегда происходят хорошие вещи", - приводит слова защитника "озерных" Джоша Харта клубная пресс-служба.

Еще одному партнеру по команде игра Свята тоже по душе.

"Этот парень ненормальный в хорошем плане. Иногда я просто смотрю на него и говорю: "Вау". Потому что я знаю его лично, и вне паркета он спокойный. Он любит пошутить, но на площадке он совсем другой", - сказал Моритц Вагнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в игре Летней лиги "озерные" усилиями Михайлюка и компании обыграли "Чикаго Булз", где также есть новичок из Украины - Александр Кобец.

Персоны
Святослав МихайлюкАлександр Кобец
Объект
Лос-Анджелес Лейкерс
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