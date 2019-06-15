Украина вышла в финал супертурнира по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила команду Испании в полуфинале турнира Big Twelve во французском Вуароне – 21:13.

Украинки выходили на матч в приподнятом настроении, ведь утром поздравляли с днем рождения партнера по команде Кристину Филевич. Впрочем соперницы с началом поединка попытались испортить украинкам настроение. Жесткое давление соперниц заставил украинок догонять.

С началом второй половины игрового времени именно дальний попадание Филевич сократило до минимума отставание. В дальнейшем наши девушки поймали победный ритм и уверенно довели матч до победы.

В финале наша сборная сыграет с победителем пары Румыния-1 – Венгрия. Начало финала в 18:20.

Вторая мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в полуфинале этого же турнира Big Twelve уступила команде Франции U-23 – 12:20.

В первый день соревнований на групповом этапе эти соперники тоже не подчинились нашим ребятам.

В полуфинальной встрече хозяева также сразу пошли вперед. У украинцев так и не нашлось аргументов против быстрого агрессивного давления соперника. Так разница в счете только росла.

Нашим ребятам остается сыграть заключительный матч за третье место. Соперником будет проигравший в полуфинальной паре Франция-2 – США. Начало матча за третье место в 17:40.

Новости Украинцы вышли в полуфинал супертурнира по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории примет квалификацию к Евробаскету 3х3.

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