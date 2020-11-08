Отбор Евробаскета-2021: назван телеканал, который покажет матчи украинок

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 12 ноября, стартует во втором игровом окне отбора на чемпионат Европы 2021 года.

В 3-м туре соперниками команды Срджана Радуловича станут представительницы Финляндии . А уже в субботу, 14 ноября, украинские девушки проведут встречу 4-го тура с Бельгией.

Украина обе номинально домашние игры сыграет в португальском городке Одивелаш, в рамках "пузыря" организованного ФИБА для безопасного проведения матчей в условиях всемирной пандемии.

Несмотря на то, что матчи будут проходить при пустых трибунах, украинские фаны смогут поболеть за сборную во время прямого эфира из Португалии на телеканале XSPORT. Вашему вниманию расписание трансляций:

Квалификация женского чемпионата Европы-2021

Одивелаш, Португалия

12 ноября

17:00 Украина - Финляндия

14 ноября

20:00 Украина - Бельгия

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре сборная Украины уступила главному фавориту турнира, команде Бельгии - 66:83

Встреча 2-го тура с Португалией в Харькове завершилась победой - 72:60.