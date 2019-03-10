МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

1.9тЧитать материал на украинском

В Днепре 10 марта в матче "Днепра" против БК "Одесса" определился обладатель Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд.

Третий раз подряд лучшей командой кубкового первенства стал "Днепр", победив на паркете спорткомплекса "Шинник" со счетом 74:69.

Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

Хозяева невнятно начали встречу, уступая сопернику в единоборствах под кольцами. Одесситы, ведущие американским новичком Брюсом Мейси раз за разом опережали оппонентов в действиях как под кольцами, так и за дугой.

Во второй четверти бенефис американца продолжился. Его 13 очков позволили подопечным Олега Юшкина уйти на перерыв, выигрывая 44:33.

После перерыва игра перевернулась. Одесситы просто остановились, разрешая днепрянам безраздельно властвовать на обеих концах площадки. В середине 4-й четверти счет был 66:55. Третью четверть действующие обладатели Кубка выиграли 20:9, а на старте четвертой организовали рывок 14:2!

Баскетболисты из Южной Пальмиры смогли оправиться от такого нокдауна, за 2 минуты сократив гандикап до 3 баллов. Большего БК "Одесса" добиться не удалось.

"Днепр" – БК "Одесса" 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

Днепр: Вильховецкий, Мишула (20 + 5 передач), Закурдаев (4 + 5 подборов), Тимофеенко (24 + 9 подборов + 4 потери), Натяжко (8 + 6 подборов) – старт; Глебов (6 + 4 передачи), Ревзин (5), Фесенко (5 + 5 подборов + 2 блок-шота), Сизов (2), Шундель (0 + 4 потери).

БК Одесса: Мэйси (19 + 7 подборов + 13 передач + 4 потери), Щепкин (12), Пустозвонов (11 + 6 подборов), Новиков (10), Хелманис (2) – старт; Шеляков (11), Мартин (4 + 5 подборов), Ткачук, Скрипец.

Новости
"Всех нужно менять": Бродский о сборной Украины, НОК и фейках

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинальных поединках одесситы переиграли харьковский Политехник (89:73), а днепряне в напряженной борьбе вырвали победу у "Киев-Баскета" (78:76).

Напомним, что ранее определилась команда-победительница женского Кубка Украины по баскетболу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Кубок Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок Украины по баскетболу
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги