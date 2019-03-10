Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

В Днепре 10 марта в матче "Днепра" против БК "Одесса" определился обладатель Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд.

Третий раз подряд лучшей командой кубкового первенства стал "Днепр", победив на паркете спорткомплекса "Шинник" со счетом 74:69.

Хозяева невнятно начали встречу, уступая сопернику в единоборствах под кольцами. Одесситы, ведущие американским новичком Брюсом Мейси раз за разом опережали оппонентов в действиях как под кольцами, так и за дугой.

Во второй четверти бенефис американца продолжился. Его 13 очков позволили подопечным Олега Юшкина уйти на перерыв, выигрывая 44:33.

После перерыва игра перевернулась. Одесситы просто остановились, разрешая днепрянам безраздельно властвовать на обеих концах площадки. В середине 4-й четверти счет был 66:55. Третью четверть действующие обладатели Кубка выиграли 20:9, а на старте четвертой организовали рывок 14:2!

Баскетболисты из Южной Пальмиры смогли оправиться от такого нокдауна, за 2 минуты сократив гандикап до 3 баллов. Большего БК "Одесса" добиться не удалось.

"Днепр" – БК "Одесса" 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

Днепр: Вильховецкий, Мишула (20 + 5 передач), Закурдаев (4 + 5 подборов), Тимофеенко (24 + 9 подборов + 4 потери), Натяжко (8 + 6 подборов) – старт; Глебов (6 + 4 передачи), Ревзин (5), Фесенко (5 + 5 подборов + 2 блок-шота), Сизов (2), Шундель (0 + 4 потери).

БК Одесса: Мэйси (19 + 7 подборов + 13 передач + 4 потери), Щепкин (12), Пустозвонов (11 + 6 подборов), Новиков (10), Хелманис (2) – старт; Шеляков (11), Мартин (4 + 5 подборов), Ткачук, Скрипец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинальных поединках одесситы переиграли харьковский Политехник (89:73), а днепряне в напряженной борьбе вырвали победу у "Киев-Баскета" (78:76).

Напомним, что ранее определилась команда-победительница женского Кубка Украины по баскетболу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!