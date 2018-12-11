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Определились победители первого этапа Суперлиги 3х3

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Определились победители первого этапа украинской Суперлиги 3х3. Соревнования проходили 11 декабря в Киеве в СК "Меридиан".

Среди мужчин в финале сразились столичная команда Kyiv Monbat и "Одесса". В непростом поединке победу одержали участники из Киева. Несмотря на то, что поначалу инициативу захватили баскетболисты из Южной Пальмиры, столичной команде удалось переломить ход встречи и вырвать победу. Поединок завершился со счетом 17:14. В составе команды-победителя играли Роман Дмитренко, Антон Чорногор, Евгений Морозов и Сергей Юрченко.

Определились победители первого этапа Суперлиги 3х3

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Среди женских команд в финальном поединке сразились "Киев-Баскет" и Франкивська-ПНУ. В этом противостоянии также сильнее оказалась столичная команда – 21:9. Одной из лучших в составе киевлянок была Анна Ольховик. Также победителями первого этапа стали Елена Бойкой, Ксения Афанасьева и Виктория Кондусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская студенческая сборная Украины по баскетболу 3х3, сформированная на базе Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника из Ивано-Франковска, стала вице-чемпионками Всемирной университетской лиги 3х3.

Место
УкраинаКиев
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