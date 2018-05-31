Объявлен формат розыгрыша ЧУ Суперлиги Пари-Мач: что изменится

В чемпионате Украины по баскетболу Суперлиге Пари-Матч в будущем розыгрыше будут выступать сразу 10 команд, а не 8, как это было сезоном ранее. Об этом стало известно по итогам встречи представителей клубов и руководства Федерации баскетбола Украины.

На мероприятии присутствовали все участники первенства сезона 2017/2018 за исключением южненского "Химика", а также руководители ивано-франковской "Говерлы" и столичного "Киев-Баскета". Именно эти две команды выразили желание попробовать свои силы в элитном дивизионе в новом розыгрыше.

Планируется, что формат чемпионата останется прежним – 10 команд сыграют в четыре круга в регулярном сезоне, а затем разыграют медали на стадии плей-офф.

Отметим, что в ходе встречи обсуждали вопросы расширения каналов трансляторов ЧУ Суперлиги Пари-Матч, повышения качества телевизионных показов, внедрения системы судейских видеоповторов на всех площадках ЧУ Суперлиги Пари-Матч, оптимизации календарей ЧУ Суперлиги Пари-Матч и Суперлиги 3х3, уменьшения взноса на заявку легионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возник серьезный ажиотаж из-за билетов на матч отборочного турнира Кубка мира по баскетболу 2019 года, в котором сборная Украины примет на своей площадке Латвию.