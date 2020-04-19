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19 апреля • обновлено в 18:31
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Монахини сыграли в баскетбол в монастыре с больными коронавирусом

1.2т
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Журналист Майл Долан на странице в социальной сети опубликовал необычное видео, на котором монахини играют в баскетбол.

"Монахини играют в баскетбол в Севилье в монастыре, который служит приютом для людей, заразившихся коронавирусом. Это заставляет планету вращаться", — прокомментировал публикацию Долан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля суточная смертность от COVID-19 в Испании достигла рекордно низкого показателя за месяц.

По данным Минздрава Испании, за последние сутки от инфекции умерли 410 человек, но это самый низкий показатель с 22 марта.

При этом пик смертности был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки умерли 950 людей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Испания Севилья
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