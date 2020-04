Монахини сыграли в баскетбол в монастыре с больными коронавирусом

Журналист Майл Долан на странице в социальной сети опубликовал необычное видео, на котором монахини играют в баскетбол.

"Монахини играют в баскетбол в Севилье в монастыре, который служит приютом для людей, заразившихся коронавирусом. Это заставляет планету вращаться", — прокомментировал публикацию Долан.

Nuns playing basketball at a monastery in Sevilla, Spain while sheltered in place for the coronavirus. Hoops makes the world go around.pic.twitter.com/53oKV5GnNU