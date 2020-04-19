Монахини сыграли в баскетбол в монастыре с больными коронавирусом

Журналист Майл Долан на странице в социальной сети опубликовал необычное видео, на котором монахини играют в баскетбол.
"Монахини играют в баскетбол в Севилье в монастыре, который служит приютом для людей, заразившихся коронавирусом. Это заставляет планету вращаться", — прокомментировал публикацию Долан.
Nuns playing basketball at a monastery in Sevilla, Spain while sheltered in place for the coronavirus. Hoops makes the world go around.pic.twitter.com/53oKV5GnNU— Michael Dolan (@mikedolanny) April 16, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля суточная смертность от COVID-19 в Испании достигла рекордно низкого показателя за месяц.
По данным Минздрава Испании, за последние сутки от инфекции умерли 410 человек, но это самый низкий показатель с 22 марта.
При этом пик смертности был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки умерли 950 людей.
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