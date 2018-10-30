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Лэнь забивает за "Атланту". Михайлюк в заявке "Лейкерс"

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Состоялись очередные игры чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. К сожалению, "Атланта Хокс" и "Лос- Анджелес Лейкерс", за которые выступают украинцы Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк, свои матчи проиграли. Команда Лэня уступила "Филадельфии" - 92:113, а "Лейкерс" Михайлюка в пятый раз с начала сезона проиграл. На этот раз - "Миннесоте" - 120:124.

Новости
Украинцы Михайлюк и Лэнь провели очередные поединки в НБА

Из наших баскетболистов лишь Алексей Лэнь принял участие в матче своей команды. Центровой сборной Украины провел на площадке 15 минут, за которые набрал 8 очков и сделал 2 подбора и 1 перехват. Святослав Михайлюк попал в заявку на матч с "Миннесотой", но в игре участия не принимал.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой клуба НБА "Атланта Хокс" Алексей Лэнь выдал феноменальный матч за свою новую команду

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Тема
НБА
Персоны
Алексей ЛэньСвятослав Михайлюк
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