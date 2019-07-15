FIBA привел в вострог патриотизм украинца

Блестящая игра защитника сборной Украины Иссуфа Санона в матче против сборной Сербии, в которой наши баскетболисты сенсационно выиграли — 68:60, не осталась без внимания ведущего интернет-портала Международной федерации баскетбола(FIBA).

FiBABasketball опубликовал большой материал, посвященный Санону, в котором автор восхищается отношением игрока к игре за свою страну.

"В четверг вечером — точнее, в пятницу утром по израильскому времени — Иссуф Санон все еще носил майку "Вашингтон Уизардс". А в субботу его уже окружали защитники с надписью "Украина" на груди. После игры с "Атлантой" в Летней лиге НБА, в которой он набрал четыре очка и сделал два перехвата, Санон едва успел принять душ, прежде чем начать 20-часовую поездку, которая завершилась за два часа до начала стартового матча сборной Украины на чемпионате Европы — против сборной Италии", — пишет журналист FIBA.

Call the fire department, Issuf Sanon is ON FIRE! 🔥🚒



30 PTS in total and 14 in the fourth as he is single-handedly torching up @KSSrbije! 😨



📺 https://t.co/9MkkbQcsqJ

📝 https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/ZnFLaI9J71 — FIBA (@FIBA) 14 липня 2019 р.

"Быстрая регистрация в отеле команды, переезд в игровой зал — и Иссуф уже в любимой майке сборной с 11-м номером ведет своих партнеров за собой. В поединке с Италией Украина уступила 58:85, но Санон набрал 14 очков за 22 минуты, сделав 5 подборов, 4 передачи, перехват и блок-шот. С ним на паркете сборная Украина уступила всего минус 5.

"Для меня это хороший опыт, чтобы вернуться и играть за национальную команду, быть с моими товарищами по команде. Всегда буду играть за команду. Я сейчас здесь, но у меня была 20-часовая поездка. Устал. Мне просто нужно поспать", — сказал расстроенный Иссуф сразу после игры.

Санон в матче с Сербией был неудержим

В матче с Сербией Иссуф стал настоящим вожаком на паркете. Набрал 30 очков (11 бросков из 19-и в игре), сделал 6 подборов и 5 перехватов. "Всегда хочу играть за Украину, потому что я из Украины. Буду стараться изо всех сил все время, каждый раз. Я просто хочу показать свое лучшее, что у меня есть", — добавил Cанон.

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О том, где начнет следующий сезон — в "Олимпии" из Любляны, или в "Вашингтоне" игрок не говорит: "Я ничего не знаю об этом", — с улыбкой произносит он. Но где бы он не оказался — его новый клуб должен знать: если даже Украина проведет игру на другой планете через день после игры его клуба — Санон сядет на космический лайнер, чтобы успеть надеть любимую майку с 11-м номером", — закончил материал об украинском баскетболисте портал FiBABasketball .

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Иссуф Санон, которого "Вашингтон" выбрал на драфте прошлого года, в Лас-Вегасе сыграл очередной матч Летней лиги НБА.

Его команда обыграла клуб "Атланта Хокс" — 76:71.

Иссуф Санон провел на площадке 15 минут и за это время набрал 4 очка, сделал 1 подбор и 2 перехвата.

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