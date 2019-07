FIBA привел в вострог патриотизм украинца

Блестящая игра защитника сборной Украины Иссуфа Санона в матче против сборной Сербии, в которой наши баскетболисты сенсационно выиграли — 68:60, не осталась без внимания ведущего интернет-портала Международной федерации баскетбола(FIBA).

FiBABasketball опубликовал большой материал, посвященный Санону, в котором автор восхищается отношением игрока к игре за свою страну.

"В четверг вечером — точнее, в пятницу утром по израильскому времени — Иссуф Санон все еще носил майку "Вашингтон Уизардс". А в субботу его уже окружали защитники с надписью "Украина" на груди. После игры с "Атлантой" в Летней лиге НБА, в которой он набрал четыре очка и сделал два перехвата, Санон едва успел принять душ, прежде чем начать 20-часовую поездку, которая завершилась за два часа до начала стартового матча сборной Украины на чемпионате Европы — против сборной Италии", — пишет журналист FIBA.

Call the fire department, Issuf Sanon is ON FIRE! 🔥🚒



30 PTS in total and 14 in the fourth as he is single-handedly torching up @KSSrbije! 😨



📺 https://t.co/9MkkbQcsqJ

📝 https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/ZnFLaI9J71