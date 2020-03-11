Европейские смотрины баскетбольной сборной Украины

Летом 2021 года мы узнаем, кто станет чемпионом Европы по баскетболу среди мужских сборных.

За чемпионскую корону, а на данный момент ею владеет сборная Словении, на решающем финальном этапе будут бороться команды 24 стран.

сборная Украины по баскетболу ФИБА

Как это было в 2015-м и 2017-м, европейские баскетбольные смотрины пройдут на площадках Дворцов спорта четырех стран. На этот раз матчи первенства примут Германия, Чехия, Италия и Грузия. Четыре из 24 сборных финального этапа уже досрочно известны – это национальные команды названных мною принимающих стран. Правда, они также выступают в отборочных группах, а их восемь по четыре команды в каждой, но при любом раскладе пройдут в финальный этап. Из групп, где выступают страны-хозяйки предстоящего Евробаскета, далее шагнут еще по две сборные, а вот в остальных борьбу за награды континентального первенства продолжат три первые сборные из четырех.

Напомню, национальная сборная Украины выступает в одном квартете со сборными Австрии, Венгрии и Словении. Свой первый матч подопечные Айнарса Багатскиса сыграли в гостях, в Граце, со сборной Австрии, победив без особых усилий – 88:73, а 16 очков принес нашей команде Александр Липовой, выступающий за греческий "Промитеас".

Австрия – Украина ФИБА

Через три дня сборную Украины ожидал матч с командой Венгрии в Запорожье. За день до игры сильнейшие баскетболисты нашей страны провели мастер-класс с юными поклонниками оранжевого мяча. Гости же прилетели на встречу в боевом настроении, обыграв в стартовой встрече чемпионов Европы словенцев – 77:75. Интрига в Запорожье держалась до финальной сирены, и в итоге за две секунды до конца встречи венгры вырвали победу, причем, как и со Словенией, с разницей в два очка – 62:60.

Украина – Венгрия ФИБА

Выиграв два матча, венгерская сборная идет в группе на первом месте. По одной победе в активе команд Украины и Словении, которая на своей площадке сломила сопротивление идущей без побед Австрии – 85:78. Продолжение отборочного турнира в ноябре 2020-го, финиш – в феврале 2021-го. Свой следующий матч "желто-синие" проведут 28 ноября в гостях со словенцами, а 30-го примут на домашней арене Австрию.

Украина – Венгрия ФИБА

Несомненно, поклонники баскетбола желают увидеть нашу команду среди 24-х финалистов, а там… Хотя, не будем загадывать наперед. Если украинцы выступят в группе успешно, то, возможно, летом в ее составе появятся наши ребята, успешно выступающие в НБА, – Святослав Михайлюк ("Детройт") и Алексей Лэнь ("Сакраменто"). Во всяком случае, руководство ФБУ приложит все усилия для того, чтобы заполучить этих двух игроков в национальную команду.

А теперь вот о чем. Я – спортивный журналист с более чем 50-летним стажем. В свое время работал в тиражных газетах "Вечірній Київ", "Киевские ведомости", "Команда", "Спорт-Экспресс", "Весь спорт", в спортивной редакции УТ-1, на четырех FM-радиостанциях.

Много писал, записывал интервью с игроками и тренерами, рассказывал о баскетболе, побывал на трех чемпионатах Европы, был в составе делегации на международных турнирах с участием "Будивельника" и "Киев-Баскета". В свое время баскетбол был очень популярным в нашей стране.

Обидно, но исчез с баскетбольной карты наш многолетний флагман, одна из сильнейших команд чемпионата СССР – "Будивельник", появились трудности у женского "Динамо". К счастью, сохранился "Киев-Баскет", который в центре внимания столичных поклонников баскетбола. Слава богу, в последние годы в Украине начала расти популярность игры с оранжевым мячом – мужского, женского, студенческого, детского, 3 на 3…

Матчи чемпионата Украины с участием "Киев-Баскета", "Прометея" из Каменского, "Днепра", южненского "Химика", "Черкасских Мавп", "Николаева", женских клубов "Киев-Баскета", киевского "Динамо", бердянской "Чайки" собирают достаточно много зрителей. Отечественные игроки выступают за рубежом – в Испании ("Барселона", "Уникаха", "Фуэнлабрада"), Греции ("Промитеас"), Турции ("Меркезефенди"), Японии ("Неофиникс") и т.д.

Недавний Матч звезд Суперлиги Пари-Матч собрал полные трибуны столичного Дворца спорта. Прошел он на высоком организационном уровне, став настоящим ярким праздником баскетбола. Когда-то мне посчастливилось побывать в США на Матче всех звезд НБА – так вот, у нас было не хуже, поверьте. Ярким же украшением неординарного события в мире украинского баскетбола стал романтичный жест баскетболиста "Киев-Баскета" Максима Пустозвонова, который прямо на площадке сделал предложение своей девушке.

Максим Пустозвонов ФБУ

Максим Пустозвонов ФБУ

Заботливый президент

Верю в хорошее будущее украинского баскетбола. И мой оптимизм основывается вот на чем. На мой взгляд, у руля ФБУ у нас еще не было настолько влюбленного в эту игру, делающего все для ее популяризации во всех регионах Украины, среди студентов и школьников, как это делает Михаил Юрьевич Бродский.

Президент ФБУ добился повышения зарплат детским тренерам, находится в постоянном поиске спонсоров, стремится к увеличению мужской отечественной Суперлиги с девяти до 12-ти команд, очень печется о возрождении в столице "Будивельныка", а также мечтает о выступлении сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже. Таких активных креативных руководителей хочется пожелать и остальным спортивным федерациям, причем не только игровых видов спорта.

Вспомнил слова из песни моей юности: "Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым"… Михаил Юрьевич, не расставайтесь с баскетболом, и будете вечно молодым. Этого желаю Вам не только я, но и многочисленные поклонники очень Вами любимой игры, которой Вы отдаете всего себя.

А завершить свой материал я хочу фразой, принадлежащей знаменитому французскому писателю Виктору Гюго: "Я люблю быть популярным – это счастье; но я хочу быть полезным – это долг".

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