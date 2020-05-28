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28 мая • обновлено в 10:33
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Австралийский каякер Джереми Уорси утонул, записав последние минуты жизни на видео

4.2т
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Австралийский каякер Джереми Уорси потерялся в море и утонул, записав последние минуты своей жизни на видео и опубликовав их в Facebook.

"Это утомляет. Меня уносит туда, куда я не хочу уплывать. Сижу и думаю, что не хочу быть позорищем и звонить спасателям. Здесь не очень спокойно", – рассказал он во время прямой трансляции в Facebook.

Джереми Уорси

Джереми Уорси

Life.ru

Уорси пытался добраться до острова Снэппер, но течение и сильный ветер унесли его дальше в море. Он также опубликовал свое местоположение, надеясь, что его найдут.

Последнее видео, опубликованное им на Facebook, датировано 12:21, а спасатели узнали о ситуации, в которую он попал, в 12:30. Один из местных жителей нашел на берегу пустой каяк. Офицер полиции нашел тело и пытался реанимировать Уорси, но он умер до приезда врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии умер легендарный теннисист Эшли Купер.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Австралия
Тег
смерть
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