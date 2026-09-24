Звездный футболист отказался ехать в сборную Украины: названа причина

Нападающий итальянской "Болоньи" Артем Довбик долго раздумывал над возможностью приезда в сборную Украины для участия в стартовых матчах Лиги наций. Форвард, который недавно залечил повреждение, однако после этого не выходил на поле, поэтому отказался от идеи участия в играх национальной команды.

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Об этом информирует издание Corriere dello Sport По его данным, Довбик несколько дней и ночей "взвешивал все "за" и "против", после чего решил не рисковать здоровьем. Отмечается, что футболист руководствовался интересами сборной, которой бы не смог помочь как минимум в двух стартовых матчах Лиги наций. Кроме того, он рисковал бы усугубить повреждение.

Украинец провел разговор с наставником сборной Андреа Мальдерой и, в конце концов, пришел к выводу, что логичнее будет остаться в клубе. Это решение позитивно восприняли все стороны.

Напомним, что в новом сезоне Международная федерация футбола (ФИФА) изменила календарь игр сборных. В организации решили объединить сентябрьское и октябрьское окна. Это привело к том, что всего за 10-12 дней команды будут вынужден сыграть сразу четыре матча.

Украинцы начнут турнир в дивизионе В выездным поединком против Венгрии 25 сентября. После этого 28-го числа "сине-желтые" отправятся в Грузии. 2 октября подопечные Мальдеры примут в Трнаве североирландцев. А завершит старт Лиги наций наша команда номинально домашней игрой с венграми.

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