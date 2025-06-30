Уверен, сегодня в Днепре самая популярная команда – баскетбольный "Днепр". В сложное время, когда город под постоянными обстрелами, бомбардировками и воздушными тревогами, баскетболисты подарили поклонникам спорта в Днепре золотые медали чемпионата Украины и Кубок страны сезона-2024/2025.

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Сильнейшим клубом Суперлиги днепряне стали второй раз подряд и третий раз за последние шесть сезонов. Второй раз подряд подопечные Владимира Коваля пополнили свою коллекцию Кубком. На одном дыхании провела команда регулярный чемпионат Суперлиги, одержав 28 побед в 28 матчах.

В решающих поединках финальной серии и плей-офф Суперлиги "Днепр" схлестнулся с двукратным чемпионом страны – "Киев Баскетом". Первая игра на своей площадке принесла успех "Днепру" - 89:70. Во второй игре киевляне в родных стенах нанесли гостям довольно ощутимое поражение – 73:56, которое оказалось для них первым в сезоне. Третий решающий матч на своей площадке КСК "Шинник" в напряженной борьбе выиграл "Днепр" - 69:66, хотя уступал после первой четверти 13:24. Победителя активно поддерживали болельщики. 26 очков плюс 7 подборов на счету Станислава Тимофеенко, ставшего лучшим игроком матча.

Три матча понадобилось и в борьбе за бронзовые медали. Черкасские "Мавпы", уступив в первой игре в гостях БК "Ривне" - 70:105, в двух последующих играх взяли реванш – 83:76 и 80:74, став в итоге бронзовыми призерами.

По традиции ФБУ определило лауреатов сезона.

Лучший тренер Суперлиги. Им назвали второй год подряд наставника БК "Днепр" 45-летнего Владимира Коваля. В матчах плей-офф его подопечные на пути к финалу с "Киев Баскетом" обыграли "Говерлу" (2:0) и "Черкаськи Мавпы" (2:0). К тому же в активе днепрян и Кубок Украины.

MVP Суперлиги сезона-2024/2025. Форвард БК "Днепр" Станислав Тимофеенко назван самым ценным игроком сезона-2024/2025 в Суперлиге. Капитан чемпионов в 35 матчах в среднем набирал 16,1 очко. В прошлом сезоне Тимофеенко также был назван MVP.

Самый результативный игрок Суперлиги. 21-летний защитник "Кривбасса" и сборной Украины Михаил Бублик назван победителем в этой номинации. В 30 сыгранных матчах он набрал 594 очка – в среднем 19,8 очка за игру. В двух матчах с "Говерлой" он показал свой лучший результат – по 33 набранных очка в каждом.

Лучший центровой Суперлиги. Им назван центровой "Черкаських Мавп" 38-летний Андрей Агафонов. Он в 34 матчах чемпионата в среднем за 32 минуты набирал 14,2 очка, 7,7 подборов и делал 3,1 передачи за матч.

Лучший форвард Суперлиги. Им стал игрок "Днепра" 35-летний нападающий национальной сборной Владимир Конев. В 33 матчах он в среднем за 27 минут набирал 11,6 очков.

Лучший защитник Суперлиги. Павел Буренко, 35-летний разыгрывающий "Киев Баскета", назван лучшим защитником. В среднем за 34 минуты он набирал 17,3 очка, отдавал 4,2 передачи, делал 3 подбора. В матче с "Ривне" Павел реализовал 8 трехочковых бросков – это рекорд сезона по количеству реализованных дальних бросков в одной игре.

Лучший легионер Суперлиги. Сыграв в составе клуба "Ривне" всего 15 матчей. В каждом из них он набирал 18,5 очков, делал 6,6 подборов, 2,5 передачи, 2,1 перехвата. Это достижение американца Си Джей Вильямсона.

Рекордсмен "Будивельнык"

Позади 32 чемпионата Украины. Восемь клубов выигрывали золотые медали. Рекордсмен – "Будивельнык" (11 раз). У "Азовмаша" 7 титулов, далее следуют БК "Одесса" (4), "Химик" (3), БК "Днепр" (3), БК "Киев Баскет" (2), БК "Донецк" (1), БК "Прометей" (1). 33-й чемпионат Украины по баскетболу среди клубов Суперлиги стартует осенью – весной 2026 года мы узнаем его победителя.