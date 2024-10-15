Насыщенным был этот сезон для сборной Украины по хоккею. Она стала победителем Чемпионата мира в Дивизионе 1В. Турнир проходил в Литве, соперниками нашей команды, помимо хозяев, также были сборные Эстонии, Китая, Испании и Нидерландов.

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Украинские хоккеисты успешно провели все матчи и завоевали путевку в Дивизион 1А, второй в статусе мирового хоккея. В последний раз наша команда выступала в этом дивизионе в 2017 году.

Теперь сборная Украины получила возможность в следующем сезоне побороться за выход в дивизион сильнейших сборных мирового хоккея. Этого мы ей и желаем.

А вот с мечтой увидеть нашу сборную среди участников хоккейного олимпийского турнира придется повременить. Напомню, наша команда всего один раз выступала на зимней Олимпиаде. Было это в 2002 году в американском Лейк-Плесиде. Тренировал "желто-синих" тогда Анатолий Богданов.

Сложно было надеяться на успешное выступление подопечных Дмитрия Христича в финальном турнире олимпийской квалификации, который проходил в Риге. Там нашими соперниками были национальные сборные, представляющие топ-дивизион мирового чемпионата – Латвии, Франции и Словении.

Также немного шансов давали нашей команде на февральском предквалификационном олимпийском турнире, который проходил в польском городе Сосновце. Но там нам сопутствовал успех.

Рижские неудачи

В Риге, на предолимпийском турнире, было сложнее. В итоге мы уступили всем трем соперникам. В стартовой игре "желто-синие" потерпели поражение от Франции (2:7), уступая после двух периодов – 0:5. Со счетом 1:6 был проигран матч бронзовому призеру позапрошлого чемпионата мира – команде Латвии. В заключительном поединке также было зафиксировано поражение нашей команды – 2:6.

В трех играх в воротах наших голкиперов Дьяченко и Захарченко побывало 19 шайб, в ворота соперников было заброшено пять, две из которых на счету игрока "Кременчуга" Виталия Ляльки.

Сборная Латвии заняла на этом мини-турнире первое место и завоевала путевку на хоккейный турнир Олимпиады-2026. Отметим, что для нашей команды это был первый за последние 11 лет предолимпийский турнир. Хочется надеяться, что следующий будет успешнее.