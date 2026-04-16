Знаменитый вратарь-чемпион погиб под поездом в Австрии. Фото

Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Австрии. Ему было 48 лет.

Видео дня

Инцидент произошёл утром около 08:20 по местному времени, сообщили в полиции Зальцбурга.

По данным следствия, автомобиль был сбит рельсовым транспортом на переезде линии Salzburger Lokalbahn и протащен после столкновения. Водитель находился в машине один, спасти его не удалось. Машинист поезда не пострадал.

О гибели бывшего голкипера сообщила его первая профессиональная команда "Ред Булл Зальцбург". В заявлении клуба сказано: "Мы скорбим о нашем бывшем вратаре Александере Маннингере, который трагически погиб в ДТП. Наши мысли с его семьёй и друзьями".

"Арсенал" также опубликовал сообщение: "Все наши мысли с его семьёй и близкими в это невероятно тяжёлое время. Покойся с миром, Алекс".

Маннингер был воспитанником австрийского футбола и 33 раза выходил на поле в составе национальной сборной. В "Арсенал" он перешёл в 1997 году и провёл за клуб 64 матча, выиграв чемпионат Англии в сезоне 1997/98 и став частью команды, взявшей "золотой дубль".

В "Ювентусе" он завоевал титул чемпиона Италии в сезоне 2011/12. В составе "Грацер АК" он выигрывал Кубок Австрии.

Среди индивидуальных достижений отмечается звание игрока месяца АПЛ в марте 1998 года. В чемпионском сезоне 1997/98 он провёл серию из шести матчей без пропущенных голов, повторив клубный рекорд "Арсенала". За сборную Австрии он сыграл 33 матча и входил в заявку на Евро-2008.

Маннингер считался одним из самых "путешествующих" футболистов своего поколения, сменив более десяти клубов в Австрии, Англии, Италии, Испании и Германии. Карьеру он завершил в 2017 году в составе "Ливерпуля".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!