Знаменитый украинский клуб обязали заплатить $245 000 за сбежавшего из Украины футболиста, который не сыграл ни одного матча

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию одесского "Черноморца" и подтвердил решение Палаты по разрешению споров ФИФА. Украинский клуб обязан выплатить американскому футбольному клубу "Лос-Анджелес Гэлакси" более 224 тысяч евро в качестве компенсации за подготовку мексиканского полузащитника Хорхе Эрнандеса.

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Речь идёт о сумме в 224 472 евро (~ 245 000 долларов) плюс 5% годовых, начисляемых с марта 2022 года — именно тогда одесситы подписали с 21-летним Эрнандесом контракт. Однако игрок так и не провёл за команду ни одного матча: после начала полномасштабного вторжения России в Украину договор был расторгнут уже через месяц, а сам футболист сбежал из нашей страны и вскоре ушёл в бельгийский "Мехелен" на правах свободного агента.

Несмотря на то, что игрок не выступал за клуб и пробыл в его заявке всего несколько недель, по регламенту ФИФА "Черноморец" обязан компенсировать предыдущей команде игрока — "Гэлакси" — расходы на его развитие.

Это стандартная практика, если футболист подписывает контракт с новым клубом до достижения 23-летия, а прежний клуб участвовал в его футбольном становлении в возрасте от 12 до 23 лет.

CAS, рассмотрев дело, встал на сторону американского клуба. Решение ФИФА признано обоснованным и осталось в силе. На данный момент 24-летний Хорхе Эрнандес выступает за клуб второго по силе дивизиона США — "Сан-Антонио".

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