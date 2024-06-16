Гвоздик проиграл в чемпионском бою. Видео

Знаменитый украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (20–2, 16 KO) проиграл по очкам Дэвиду Бенавидесу из США (28–0, 24 KO) и не смог завоевать вакантный временный титул WBC. Со-главное событие шоу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе завершилось со счетом 116-112, 117-111 и 119-109.

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Американец очень агрессивно начал 12-раундовый поединок, с первых минут захватив инициативу. Украинский боец большей частью прятался за блоком, пытаясь поймать встречным ударом. Бенавидес работал "по этажам", создавая проблемы Александру ударами по корпусу.

Дэвид грамотно прессинговал, молниеносно разворачивая свои атаки, чем полностью лишил Гвоздика дистанции. 37-летний харьковчанин раз за разом пропускал "плюхи", практически не используя правую руку в нападении, довольствуясь лишь джебами.

При равном количестве выброшенных ударов, фаворит делал это с гораздо большую точностью. Бенавидес демонстрировал высочайшую скорость и углы атак.

К 8-м раунду боксер из США немного выдохся, после чего бой выровнялся. Уже Гвоздик смог показать свои фирменные попадания, однако на результат это никак не повлияло.

Как сообщал OBOZ.UA, Гвоздик свой прошлый бой провел 1 октября 2023-го, добыв 16-ю досрочную победу в профессиональной карьере. На боксерском шоу в американском Лас-Вегасе 36-летний уроженец Харькова победил техническим нокаутом Исаака Родригеса (28-4, 22 КО) из Бразилии.

До этого Александр Гвоздик не боксировал 3 года, завершив карьеру, но в феврале 2023-го вернулся в ринг, победив по очкам мексиканца Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО).

Затем Александр провел успешный бой с представителем Латвии Ричардса Болотникса (19-7-1, 8 КО).

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