Знаменитый тренер украинского футбольного клуба напал на арбитра и был наказан. Видео

Гаавный тренер житомирского "Полесья" U-19 Геннадий Литовченко дисквалифицирован на 5 матчей за удар арбитра. Инцидент случился 24 ноября в матче 14-го тура молодежного чемпионата Украины между "Полесьем" и "Зарей" (2:2).

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Инцидент произошел сразу после финального свистка. В компенсированное время второго тайма нападающий "Зари" Федор Задорожный реализовал пенальти, сравняв счет. Решение назначить 11-метровый удар было принято после столкновения в штрафной, когда защитник "Полесья" Виктор Улиганец сбил того же Задорожного.

Этот эпизод вызвал недовольство Литовченко, который, вероятно, посчитал, что перед пенальти игроки "Зари" находились в положении "вне игры". После финального свистка тренер подошел к боковому судье Дмитрию Докучаю и нанес удар в шею.

Ассистент Литовченко, Сергей Назаренко, также получил дисквалификацию на три игры за выход на поле с целью вступления в конфликт с судьей после окончания основного времени. Кроме того, Назаренко был наказан за использование оскорбительных и непристойных выражений.

Клубу "Полесье" также выписали штраф в размере 150 тысяч гривен. Помимо этого, Литовченко и Назаренко обязаны провести образовательную лекцию для команды "Полесье" U-19, посвященную соблюдению регламентных норм, включая морально-этические, для футболистов и официальных лиц до, во время и после матчей.

Напомним, что Литовченко является двукратным чемпионом СССР. С 1984 по 1990 провел за сборную СССР 57 матчей, забив 14 голов. В 1984 году признан лучшим футболистом СССР. В том же году надел капитанскую повязку "Днепра". В списке 33-х лучших футболистов СССР: №1 (1984), №2 (1985, 1987), №3 (1983).

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