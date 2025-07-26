Знаменитый российский теннисист устроил дебош на турнире в Вашингтоне и был освистан. Видео

Вторая ракетка России Даниил Медведев (№14 ATP) оказался в центре скандала из-за своей истерики после поражения на турнире ATP 500 в Вашингтоне. Во время четвертьфинального матча против 59-й ракетки мира Корентена Муте россиянин неожиданно развалился после уверенно взятого первого сета и проиграл два следующих – 6:1, 4:6, 4:6.

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Сразу после проигранного последнего гейма Медведев устроил настоящее шоу: с размаху швырнул ракетку в сторону трибун, а затем попытался разбить об корт керамическую бутылку. Поведение "нейтрального" спортсмена вызвало резкое недовольство публики: трибуны ответили освистыванием.

Это уже не первый срыв россиянина за сезон. На Australian Open он получил огромный штраф за уничтоженную телекамеру и хамство, в Дубае закатил истерику на судью с обвинениями в "русофобии", а на Wimbledon разбил ракетку прямо на корте после поражения в первом круге.

Бывший лидер мирового рейтинга, который не выигрывает турниры с мая 2023 года, уже проиграл шесть финалов подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая на турнире серии "Мастерс" в Риме трибуны освистали Медведева (№11 ATP) во время матча с Лоренцо Музетти (№8 ATP). Россиянин не сдержался и в ответ показал болельщикам характерный жест, призывая их к тишине.

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