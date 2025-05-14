В Италии полный стадион устроил обструкцию лучшему теннисисту России. Видео

На турнире серии "Мастерс" в Риме трибуны освистали лучшего теннисиста России Даниила Медведева (№11 ATP) во время матча с Лоренцо Музетти (№8 ATP). Россиянин не сдержался и в ответ показал болельщикам характерный жест, призывая их к тишине.

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Встреча состоялась 13 мая в рамках 1/8 финала. Уже по ходу первого сета стало понятно, что публика настроена против Медведева: зрители приветствовали его ошибки аплодисментами, а любые успешные розыгрыши встречали свистом.

Во время одной из подач свист стал особенно громким — Медведев приложил палец к губам, чем только вызвал ещё большую агрессию с трибун.

Рефери также пытался призвать зрителей к порядку, но с первого раза это ему сделать не удалось.

Сам матч получился напряжённым. В первом сете теннисисты уверенно держали свои подачи до счёта 4:4, но затем россиянин допустил несколько ошибок, позволив Музетти взять брейк.

Хотя Медведеву удалось отыграть один гейм, итальянец всё же дожал партию — 7:5. Во втором сете преимущество Музетти сохранилось: матч завершился его победой — 7:5, 6:4.

Игра была прервана дождём при счёте 7:5, 5:4 (40:30) в пользу итальянца, а затем доиграна вечером. Медведев покинул корт под громкий свист — аплодисментов от трибун он так и не дождался.

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