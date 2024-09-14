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Знаменитый российский боксер-чемпион попался на допинге

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,4 т.
Знаменитый российский боксер-чемпион попался на допинге

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд попался на допинге, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Спортсмен отстранен с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение зафиксировано 28 сентября 2014 года.

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Знаменитый российский боксер-чемпион попался на допинге

За день до этого россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, победив поляка Кшиштофа Влодарчика.

"Где они были десять лет назад, когда я выступал? Все и всё видели в бою против Влодарчика, тут нечего обсуждать. А то, что меня вспомнили после десяти лет, это какой-то нонсенс",— прокомментировал случившееся сам боксер в интервью ТАСС.

Знаменитый российский боксер-чемпион попался на допинге

Во Всемирном боксерском совете (WBC) пообещали следить за развитием ситуации. "WBC с серьезностью относится к любой подобной информации",— сказали ТАСС в совете.

45-летний дрозд владел чемпионским поясом WBC в 2014–2015 годах, один раз защитив его — в поединке с польским боксером Лукашом Яником в 2015 году. В марте 2016-го WBC присвоил Дрозду статус "чемпиона в отпуске".

Знаменитый российский боксер-чемпион попался на допинге

В конце 2017 года спортсмен официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Он имеет в своем активе 40 побед и одно поражение. 28 побед российский боксер одержал нокаутом.

Знаменитый российский боксер-чемпион попался на допинге

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