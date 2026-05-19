Знаменитый футболист 'Динамо' отказался выступать за киевский клуб и переходит в 'Шахтер'

Александр Караваев собирается покинуть киевское "Динамо" после окончания сезона. По информации медиа, защитник отказался продлевать со столичным клубом контракт, который заканчивается 30 июня, и близок к переходу в донецкий "Шахтер".

Видео дня

Об этом сообщили Dynamo Kyiv Inside и журналист Игорь Цыганык. По их данным, 33-летний футболист получил от "Шахтера" предложение на два года и склоняется к тому, чтобы принять его в летнее трансферное окно.

Dynamo Kyiv Inside утверждает, что Караваев уже отказал "Динамо" в новом соглашении. Также отмечается, что игрок может вернуться в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру, на улучшенных финансовых условиях.

Цыганык рассказал, что "горняки" ведут переговоры с опытным защитником сборной Украины и рассчитывают подписать его летом. В нынешнем сезоне Караваев провел 31 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

За свою карьеру в "Динамо" Караваев с 2019 года провел 215 поединков, отметившись 16 забитыми мячами и 26 ассистами.

Стоит отметить, что в одном из своих ранних интервью Александр уклончиво ответил на вопрос журналиста, собирается ли он продолжать карьеру в Киеве.

После 29 туров чемпионата Украины "Динамо" занимает четвертое место с 54 очками. Заключительный матч сезона киевляне проведут 24 мая против "Кудривки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!