Знаменитый экс-футболист сборной Украины возглавит клуб российского предпринимателя

Бывший футболист "Шахтера", "Барселоны" и сборной Украины Дмитрий Чигринский получит первую работу в качестве главного тренера. Украинский специалист возглавит кипрскую "Красаву", которая в последние годы закрепилась в высшем дивизионе страны, сообщает ТаТоТаке.

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Для 38-летнего экс-защитника это первый опыт самостоятельной работы на посту главного тренера после завершения игровой карьеры в 2025 году.

До этого украинец входил в тренерский штаб греческого "Ариса", где работал ассистентом. Теперь он начинает новый этап карьеры уже в качестве руководителя команды.

Чигринский является одним из самых известных украинских защитников своего поколения. В составе "Шахтера" он завоевал 16 трофеев, включая Кубок УЕФА, а в 2009 году перешел в "Барселону" за 25 миллионов евро.

"Красава" была основана в 2021 году бывшим российским футболистом и блогером Евгением Савиным. После начала полномасштабной войны против Украины Савин выступил против действий РФ, покинул Россию и перевез проект на Кипр.

Команда, ранее выступавшая под названием "Красава-Ипсонас", по итогам сезона 2024/25 впервые вышла в элитный дивизион кипрского футбола. В минувшем чемпионате клуб занял 10-е место и сохранил прописку в лиге.

В составе "Красавы" уже выступают два украинских футболиста: вратарь Юрий Авраменко и полузащитник Дмитрий Мельниченко, которые являются воспитанниками академии киевского "Динамо".

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