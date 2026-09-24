Знаменитый экс-футболист сборной Украины показал "единственный ответ российским прислужникам и пропагандистам". Фотофакт

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко мощно отреагировал на резонансное высказывание Владимира Зеленского о возможной поездке в Москву. Экс-футболист, живущий в Амстердаме, опубликовал в соцсетях фото с супругой Викторией Кобленко, сопроводив его надписью, повторяющей фразу, которая уже завирусилась в сети.

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На своей странице в Instagram Левченко разместил совместный снимок с женой. С помощью инструментов искусственного интеллекта на футболках пары появилась надпись на русском языке: "На ракете, бл*!".

Публикацию бывший игрок национальной команды подписал словами: "Единственный ответ российским прислужникам и пропагандистам".

Поводом для поста стала недавняя ситуация во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Отвечая на вопросы журналистов, украинский лидер несколько раз услышал вопрос о том, когда он собирается приехать в Москву. В ответ Зеленский заявил: "На ракете, бл*".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова странно прокомментировала эти высказывание Зеленского в своем Telegram-канале, упомянув министра МИД Польши Радослава Сикорского.

"Видимо... опасается, что его ждет участь Лжедмитрия, самозванца эпохи Смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши (Сикорскому на заметку)", – говорится в ее заявлении.

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