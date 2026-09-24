"На ракете": Зеленский резко ответил на вопрос журналистов из РФ о его возможном визите в Москву. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Нью-Йорк столкнулся с провокационными вопросами российских журналистов о возможном визите в Москву. Представители СМИ страны-агрессора несколько раз спросили, когда именно украинский лидер собирается приехать в столицу России на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

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В ответ Зеленский резко заявил, что прибудет в Москву "на ракете". Соответствующее видео активно распространяется в сети.

Зеленский ответил, когда прибудет в Москву

Во время передвижения в сопровождении охраны президент Украины пытался отвечать на различные вопросы, которые ему задавали представители СМИ. В то же время российские журналисты бесцеремонно перекрикивали своих коллег, ведь очень хотели узнать, когда Зеленский прибудет в Москву.

Поэтому на навязчивые вопросы вроде: "Владимир Александрович, когда в Москву?", "Когда вы собираетесь в Москву?", украинский лидер резко обернулся и бросил в ответ: "На ракете, бл*".

В РФ отреагировали

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова странно прокомментировала высказывание Зеленского о прибытии в Москву "на ракете", упомянув министра МИД Польши Радослава Сикорского.

"Видимо... опасается, что его ждет участь Лжедмитрия, самозванца эпохи Смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши (Сикорскому на заметку)", – говорится в ее заявлении.

В Кремле настаивают на встрече Зеленского с Путиным в Москве

Стоит отметить, что президент Украины уже довольно давно настаивает на личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава нашего государства готов к переговорам в любой стране, кроме России и Беларуси.

В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что согласятся на такую встречу только при условии, что Зеленский приедет в Москву, а любые альтернативные площадки для переговоров там отвергают.

Як писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что лидер Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, все якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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