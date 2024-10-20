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Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,0 т.
Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Знаменитый британский полутяжеловес Энтони Ярд (25-3, 24 КО) добыл непростую победу над представителем Латвии Ральфом Вилкансом (17-1, 7 КО). 33-летний Ярд, который в свое время владел титулом интерконтинентального чемпиона по версии WBO (2017—2019, 2021—2023) и чемпиона Европы (2017—2018), победил в 10-раундовом бою единогласным решением судей 98-92.

Видео дня

Начало встречи получилось феерически. Латвиец не ожидал, что его соперник сможет настолько эффектно атаковать правым прямым, из-за чего ефери пришлось отсчитывать нокдаун уже на 10-й секунде.

Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Ярд первым же ударом пробил оборону соперника, отправив того на канвас.

Стоит отметить, что такое шокирующее начало для андердога не повлияло на ход поединка. Вилканс смог подняться на ноги и даже некоторое время работал первым номером, но сотворить сенсацию не смог.

Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Ярд демонстрировал огромное преимущество в ударной мощи, перерабатывая оппонента в силовых джебах.

Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Несколько лет назад Ярд победил соотечественника Линдона Артура (19-1, 13 KO) и завоевал пояс интернационального чемпиона WBO и Британского Содружества.

Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Отметим, что в марте — апреле 2020 года от инфекции COVID-19 во время пандемии коронавируса в Великобритании скончались его отец и бабушка, что явилось сильным ударом для его семьи.

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