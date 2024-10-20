Знаменитый британский боксер отправил соперника в нокдаун первым же ударом на 10-й секунде боя. Видео

Знаменитый британский полутяжеловес Энтони Ярд (25-3, 24 КО) добыл непростую победу над представителем Латвии Ральфом Вилкансом (17-1, 7 КО). 33-летний Ярд, который в свое время владел титулом интерконтинентального чемпиона по версии WBO (2017—2019, 2021—2023) и чемпиона Европы (2017—2018), победил в 10-раундовом бою единогласным решением судей 98-92.

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Начало встречи получилось феерически. Латвиец не ожидал, что его соперник сможет настолько эффектно атаковать правым прямым, из-за чего ефери пришлось отсчитывать нокдаун уже на 10-й секунде.

Ярд первым же ударом пробил оборону соперника, отправив того на канвас.

Стоит отметить, что такое шокирующее начало для андердога не повлияло на ход поединка. Вилканс смог подняться на ноги и даже некоторое время работал первым номером, но сотворить сенсацию не смог.

Ярд демонстрировал огромное преимущество в ударной мощи, перерабатывая оппонента в силовых джебах.

Несколько лет назад Ярд победил соотечественника Линдона Артура (19-1, 13 KO) и завоевал пояс интернационального чемпиона WBO и Британского Содружества.

Отметим, что в марте — апреле 2020 года от инфекции COVID-19 во время пандемии коронавируса в Великобритании скончались его отец и бабушка, что явилось сильным ударом для его семьи.

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