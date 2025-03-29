Знаменитого украинского боксера отстранили от бокса на полгода

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) дисквалифицирован до 4 сентября 2025 года. Такая информация появилась в карточке 33-летнего уроженца Лиманского (Одесская область) на профильном сайте boxreс.

Видео дня

При этом в доступных источниках не указана конкретная причина отстранения. Официальная информация от Атлетической комиссии штата Калифорния или команды боксера отсутствует.

Последим поединком Хегая стал бой 8 марта 2025 года против Джоета Гонсалеса, в котором наш соотечественник потерпел поражение раздельным решением судей. В этой схватке, которая продлилась 10 раундов и завершилась со счетом 93-96, 92-97, 95-94, американец разбил Арнольду нос.

Комментируя результат украинец признался, что ему нет оправданий, так как он просто недооценил соперника: "Еще один урок в этой жизни! Верю что у Бога есть свой план".

Для украинца это поражение стало вторым в карьере – последний раз он проигрывал еще в 2020 году.

Следует отметить, что такие длительные отстранение после поражения не является типичной практикой, поэтому возможны разные причины, такие как медицинские показания или дисциплинарные меры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!