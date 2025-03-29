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Знаменитого украинского боксера отстранили от бокса на полгода

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Знаменитого украинского боксера отстранили от бокса на полгода

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) дисквалифицирован до 4 сентября 2025 года. Такая информация появилась в карточке 33-летнего уроженца Лиманского (Одесская область) на профильном сайте boxreс.

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При этом в доступных источниках не указана конкретная причина отстранения. Официальная информация от Атлетической комиссии штата Калифорния или команды боксера отсутствует.

Знаменитого украинского боксера отстранили от бокса на полгода

Последим поединком Хегая стал бой 8 марта 2025 года против Джоета Гонсалеса, в котором наш соотечественник потерпел поражение раздельным решением судей. В этой схватке, которая продлилась 10 раундов и завершилась со счетом 93-96, 92-97, 95-94, американец разбил Арнольду нос. 

Знаменитого украинского боксера отстранили от бокса на полгода

Комментируя результат украинец признался, что ему нет оправданий, так как он просто недооценил соперника: "Еще один урок в этой жизни! Верю что у Бога есть свой план".

Для украинца это поражение стало вторым в карьере – последний раз он проигрывал еще в 2020 году.

Следует отметить, что такие длительные отстранение после поражения не является типичной практикой, поэтому возможны разные причины, такие как медицинские показания или дисциплинарные меры. 

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