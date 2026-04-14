Знаменитого экс-футболиста сборной России отправил в тяжелый нокаут рэпер. Видео

Бывший игрок национальной сборной России по футболу Федор Кудряшов проиграл дебютный бой на турнире Fight Nights. Его соперником стал рэпер Гуди, который отправил экс-футболиста в нокаут во втором раунде.

Видео дня

Поединок прошел в рамках шоу "Все против медиафутбола" во Дворце гимнастики Ирины Винер. Во втором раунде 39-летний Кудряшов пропустил хай-кик в голову и упал на настил.

Медики оказали помощь прямо в ринге, спортсмену понадобилась кислородная маска. : "Гуди попал, так попал. И Федя очень страшно сложился. Надеюсь, что с ним все хорошо", – не сдержал эмоций комментатор.

Для Гуди это был второй бой в карьере: ранее он дрался с Ильей Балакиревым, тот поединок завершился вничью.

После завершения футбольной карьеры Кудряшов выступает в российской футбольной Медиалиге: сейчас он играет за "2Drots", ранее представлял Rocket Team.

За карьеру защитник провел 48 матчей за сборную России и забил один гол. В составе клубов он становился "серебряным" призером чемпионатов России и Турции, а также играл в финале Кубка Турции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!