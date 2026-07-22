Знаменитая украинская теннисистка отказалась играть в США на престижном турнире и снялась. Названа причина

Вторая ракетка Украины Марта Костюк(№11 WTA) не выступит на турнире WTA 500 в Вашингтоне, который стартует 27 июля. Теннисистка решила пропустить соревнования, чтобы взять дополнительную паузу после лучшего в карьере выступления на Уимблдоне.

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Костюк снялась с Mubadala Citi DC Open еще до начала турнира. Ее место в основной сетке заняла польская теннисистка Магдалена Френх.

По информации tennisworldusa.org, после выхода в полуфинал Уимблдона украинка решила продлить отдых и сосредоточиться на подготовке к следующим турнирам североамериканской серии.

При этом во время турнира в Англии Костюк не сообщала о проблемах со здоровьем. После поражения в полуфинале от Линды Носковой она заявила, что чувствовала себя физически хорошо и не испытывала сложностей из-за жары.

Ожидается, что следующим турниром для украинской теннисистки станет соревнование категории WTA 1000 в Торонто, которое начнется 2 августа.

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