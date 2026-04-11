Знаменитая украинская теннисиста впервые услышала звуки воздушной тревоги и была поражена

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№27 WTA) рассказала о необычном опыте тренировки в Киеве на фоне воздушной тревоги и взрывов. По ее словам, происходящее стало для нее неожиданным, однако для жителей страны это остается частью повседневной жизни.

23-летняя киевлянка призналась, что впервые полноценно тренировалась в Украине после начала полномасштабной войны. Во время занятия звучали сирены, а вдалеке были слышны взрывы.

"Это был самый странный опыт в моей жизни: тренироваться, когда звучат сигналы воздушной тревоги. Мы продолжили играть, потому что нужно было закончить тренировку, но слышали взрывы вдалеке. Я смотрела на людей вокруг, чтобы понять, как они реагируют", — сказала Костюк в интервью billiejeankingcup.com.

Теннисистка добавила, что была напряжена и не понимала, стоит ли покинуть корт. По ее словам, окружающие сохраняли спокойствие, включая детей.

"Даже дети говорили: "дроны и ракеты летят, это ничего". Я подумала: "хорошо". Внутри было тревожно, я думала, не стоит ли убежать, потому что приближался дрон. Но все вокруг были спокойны, и я решила тоже сохранять спокойствие. Это очень странный опыт, который я бы не хотела повторять, но для миллионов людей это часть жизни", — заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк одержала победу над Магдой Линетт со счетом 6:4, 6:0 в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши. Вторую победу для Украины принесла Элина Свитолина, обыграв Катажину Каву со счетом 6:2, 6:1.

В решающем парном матче Людмила и Надежда Киченок 11 апреля должны сыграть против Катажины Кавы и Майи Хвалиньской.

