Известная украинская легкоатлетка надела обтягивающую форму сборной Украины, в которой выступит на чемпионате Европы, и поразила Instagram. Видео

Украинская барьеристка Алина Кишкина показала официальный соревновательный комплект национальной команды перед чемпионатом Европы по легкой атлетике 2026 года. Видео с презентацией экипировки собрало множество реакций в Instagram, где спортсменка продемонстрировала форму сборной Украины с разных ракурсов.

Видео дня

На опубликованных кадрах Кишкина позирует в синем комплекте Puma в цветах национальной команды, состоящем из укороченного топа и шорт.

Легкоатлетка продемонстрировала несколько вариантов экипировки, которая будет использоваться украинскими спортсменами на континентальном первенстве в британском Бирмингеме.

В комментариях подписчики не смогли пройти мимо такой красоты, завалив соотечественницу восторженными комментариям.

23-летняя представительница Днепра подходит к чемпионату Европы после одного из лучших сезонов в карьере. В июне 2026 года она завоевала "серебро" чемпионата Балканской легкоатлетической ассоциации в беге на 400 метров с барьерами, а затем улучшила личный рекорд до 56,56 секунды на этапе Континентального тура в словацкой Банска-Бистрице.

Для Кишкиной нынешний сезон стал прорывным. До 2026 года украинка в основном выступала на коротких барьерных дистанциях, однако переход на 400 метров с барьерами принес ей первые серьезные международные результаты.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Бирмингеме с 10 по 16 августа. Кишкина вошла в состав сборной Украины и выступит в женском беге на 400 метров с барьерами вместе с Викторией Ткачук.

Как сообщал OBOZ.UA, рекордсменка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в окончательный список участниц чемпионата Европы по легкой атлетике-2026, который пройдет в Бирмингеме с 10 по 16 августа. При этом украинская команда понесла кадровые потери: в заявку не попали украинские прыгуньи Юлия Левченко и Катерина Табашник, из-за чего сборная не использует максимально возможную квоту в секторе прыжков в высоту.

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