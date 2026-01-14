Женская эстафета на Кубке мира по биатлону завершилась фантастической развязкой. Видео

Победитель женской эстафеты 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге определился только на финишной прямой после серии обгонов между тремя сборными. Команда Норвегии вышла первой благодаря рывку Марен Керкейде, которая на последних метрах дистанции на 0.9 секунды сумела опередить итальянку Лизу Виттоцци, долгое время удерживавшую лидерство.

По ходу гонки ни одна из команд не смогла захватить решающего преимущества. Франция, Швеция, Германия и Италия регулярно менялись позициями, а плотность результатов сохранялась почти до последнего огневого рубежа. Любая ошибка на стрельбе тут же отражалась на текущем раскладе, что лишь усиливало напряжение.

Развязка наступила на заключительном этапе. После последней стрельбы Италия возглавляла гонку, однако высокая скорость норвежки и активные действия шведской команды полностью перевернули ситуацию. Сначала Ханна Эберг обошла француженку, а затем Керкейде не только удержала контакт с лидером, но и решающим ускорением лишила Виттоцци победы.

В итоговом протоколе второе место заняла сборная Италии, третьей стала Франция. Сборная Украины завершила эстафету на 14-й позиции. В субботу в Рупольдинге пройдет мужская классическая эстафета.

