'Зеленский мешает': росСМИ заявили, что президент Украины сорвал обсуждение допуска России к турнирам ФИФА

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал встречу в кулуарах конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на которой должна была обсуждаться тема возвращения российских команд в турниры. Участие в ней должны были принять "ряд влиятельных делегаций", но совещание так и не состоялось.

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Об этом информирует портал Sport24 а своем материале "Кто против возвращения России в международный футбол, кто за, что думает США и чем мешает Зеленский: важные инсайды". Российское издание утверждает, что причиной такого развития событий стал телефонный разговор Зеленского с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

"После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности", – утверждает один из источников.

Отмечается, что Инфантино перенес обсуждение вопроса о возвращении России на собрание генеральных секретарей национальных ассоциаций Европейского футбольного союза (УЕФА), которое пройдет в Тиране в сентябре. На мероприятии якобы тему допуска команд из РФ поставят на голосование.

Однако ФИФА может вернуться к теме допуска представителей страны-агрессорки только на следующем конгрессе, который состоится в апреле 2026 года в канадском Ванкувере. В то же время все будет зависит от переговоров по завершению войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, росСМИ назвали 11 стран, который выступают жестко против возвращения России в турниры ФИФА.

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