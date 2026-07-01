"Завершился б в первом же раунде". Назван победитель боя Усик – Али

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс заявил, что легендарный Мохаммед Али не оставил бы Александру Усику никаких шансов. Украинец не смог бы выиграть у экс-чемпиона мира ни одного раунда, заявил эксперт в интервью BoxingScene.

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76-летний Холмс считается одним из самых авторитетных представителей золотой эпохи супертяжелого веса. В 1980 году он победил Али и завоевал статус сильнейшего тяжеловеса мира, а до этого много лет спарринговал с легендой бокса.

По словам бывшего боксера, стилистически Али был бы крайне неудобным соперником для нынешнего экс-чемпиона мира.

"Почему Али победил бы Усика? У них совершенно разные стили. Али вышел бы на ринг и сделал то, к чему готовился. Не думаю, что Усик смог бы с ним справиться. Он проигрывал бы с первого раунда", сказал Холмс.

Американец также сравнил современное поколение тяжеловесов с бойцами 1970-х и 1980-х годов, отметив, что тогда поединки проводились по 15 раундов.

"Не думаю, что современные боксеры обладают тем характером, который был у нас. У нас были решимость и воля пройти все 15 раундов. Сегодняшние бойцы не смогли бы драться на такой дистанции. Я считаю, что победил бы любого из них", – заявил бывший чемпион.

При этом Холмс поддержал Усика на фоне разговоров о возможном завершении карьеры после его последнего поединка. Американец отметил, что украинцу не стоит ориентироваться на мнение болельщиков.

"Усик победил и сделал то, что должен был сделать. Если ты чувствуешь, что можешь продолжать, то не нужно слушать фанатов. Они будут любить тебя или критиковать независимо от того, завершишь ты карьеру или нет. Поэтому он должен следовать своему сердцу", – подчеркнул Холмс.

38-летний Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. За карьеру украинец одержал 25 побед, включая по два выигранных противостояния с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера.

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