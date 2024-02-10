'Запорожье' третий раз в сезоне обыграло 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге Favbet

В субботу, 10 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. В Ривне Запорожье подтвердило свой высокий класс и со счетом 68:55 одержало 13-ю победу в первенстве, обыграв "Прикарпатье-Говерлу".

Накануне команды уступили в своих поединках, при этом Запорожье имело более сложный матч. На обновление перед сегодняшним матчем у команды Валерия Плеханова было на несколько часов меньше, чем у соперника.

В стартовой четверти в счете в основном вел клуб из Ивано-Франковска. Еще в первой пятиминутке гандикап подопечных Евгения Мурзина достиг 7 пунктов (11:4), однако развить это преимущество им не удалось. Четверть вообще получилась малорезультативной (18:15 в пользу Говерлы), однако при этом обе команды успешно атаковали корзину соперника из-за периметра (по 2 успешных попытки из 3-х).

Дебют второй четверти прошел под знаком полного преимущества Запорожья: рывок 14:2 подопечных Валерия Плеханова в первой пятиминутке четверти за 5 потерь соперника в этот игровой отрезок. 24). На отдых запорожцы ушли в статус явного претендента на победу.

Четверть N3 номинальные гости тоже начали очень уверенно. Они превосходили Прикарпатье-Говерлу за бросками из игры, особенно из-за периметра, и увереннее вели борьбу на щитах. Как следствие – преимущество Запорожья на 26-й минуте исчислялось уже 17 пунктами (50:33).

Перед последним перерывом подопечные Евгения Мурзина немного сократили свое отставание, однако в заключительном 10-минутном отрезке соперник вернулся на "+17" для себя и спокойно довел матч до победы.

В составе победителей 18 очков набрал Виталий Быков, на одно меньше – Максим Никитин.

В Прикарпатье-Говерле по 12 очков набрали Илья Чугунов и Сергей Старцев.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Запорожье 55:68 (18:15, 8:20, 14:17, 15:16 )

Прикарпатье-Говерла: Чугунов 12 + 5 подборов, Старцев 12 + 7 подборов + 5 передач - 4 потери, Кабацюра 8, Горобченко 6, Лесик 4 + 7 подборов - старт; Аврахов 5, Жулавский 4, А. Тимофейчук 2, Лонюк 2, Музыченко 0.

Запорожье: Быков 18, Никитин 17+7 подборов, Холод 7, Буц 2, Сизов 0+7 подборов + 6 передач – 3 потери – старт; Морозов 9, Дмитренко 6, Кабанов 4, Величко 3, Покоенко 2.