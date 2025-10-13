Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила абсурдное мнение о том, что призывы к перемирию на время Ои-2026 являются провокацией Украины. Депутатка Государственной думы раскритиковала заявление МИД Италии, назвав его слишком преждевременным.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина в очередной раз обвинила нашу страну во всех бедах России, а также в том, что ранее украинцы не соглашались на ультимативные призывы Кремля о временном прекращении огня.

"Я пытаюсь понять, зачем Украина это делает. Наверное, хочет, чтобы Россия сразу ответила, или показать: "Смотрите, это мы предложили – не Россия!" Хотя это традиция города, проводящего Олимпиаду. Но делают это где-то за месяц до начала. Но чтобы за четыре месяца… Не помню такого. Когда мы ждали этого от Украины на 9 мая, на Пасху, они не отвечали. Теперь, когда это касается Олимпиады – глобального события, надо показать, что Россия ничего не ответила. Почему мы должны заранее отвечать?" – цинично возмутилась Журова.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин со словами "я обалдел" высказался о согласии Украины об олимпийском перемирии.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр спорта России Павел Колобков высмеял призыв министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к перемирию на время ОИ-2026.

