Забит первый гол в новом сезоне УПЛ: кто автор и видео

В пятницу, 31 июля стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги по футболу. В матче-открытии розыгрыша 2026/27 на столичном стадионе "Динамо" встретились луганская "Заря" и "Колос" из Коваливки, которые выдали достаточно интересный поединок.

Видео дня

Ключевой эпизод встречи произошел уже на восьмой минуте игры. Центральный защитник Никиты Бурда, который известен по своим выступлениям в составе киевского "Динамо" сорвал выход футболиста "Зари" и получил красную карточку.

После этого главным героем встречи стал вратарь "Колоса" Игорь Пахолюк. Он совершил больше полудесятка невероятных сейвов, оставляя свою команду в игре. Однако даже он не справился с ударом форварда "Зари" Филиппа Будкивского.

На 70-й минуте бывший нападающий сборной Украины воспользовался передачей и умным пропуском мяча партнером и с 13 метров нанес точный удар в касание – 1:0.

Этот гол оказался не единственным в матче. Через 12 минут Федор Задорожный удвоил преимущество "Зари" и зафиксировал победу луганского коллектива. Игровой день 1-го тура УПЛ продолжится в первый день августа двумя матчами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская ассоциация футбола УАФ официально изменила правила чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!