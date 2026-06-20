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За 64 секунды! Забит самый быстрый гол ЧМ-2026. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
966
Встреча началась для Турции шокирующе
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Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса установил новый рекорд чемпионата мира 2026 года, отметившись самым быстрым голом турнира. Его точный удар уже на 64-й секунде принес команде победу над Турцией со счетом 1:0.

Матиас Галарса установил новый рекорд чемпионата мира 2026

24-летний футболист отличился в матче второго тура группового этапа. Галарса воспользовался ошибкой турецкой обороны при выходе из защиты, перехватил мяч и нанес точный удар низом примерно с 23 метров. Вратарь Угурджан Чакыр не сумел спасти свою команду.

Примечательно, что рекорд продержался всего несколько часов. Ранее в этот день полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари забил Шотландии на 70-й секунде встречи, однако достижение вскоре было улучшено парагвайцем.

Гол Галарсы оказался единственным в матче и принес Парагваю важные три очка после поражения от США в стартовом туре со счетом 1:4.

Матиас Галарса

Большую часть встречи парагвайцы провели в меньшинстве. Незадолго до перерыва прямую красную карточку получил Мигель Альмирон, однако его партнеры сумели удержать минимальное преимущество.

Красную карточку получил Мигель Альмирон,

Для Галарсы, выступающего за "Атланта Юнайтед", этот матч стал 16-м в составе национальной команды. Быстрый гол стал для полузащитника четвертым за сборную Парагвая.

Матиас Галарса забил четвертый гол за сборную

После двух туров ситуация в группе D выглядит так:

  1. США — 6 очков
  2. Австралия — 3 очка
  3. Парагвай — 3 очка
  4. Турция — 0 очков

США уже гарантировали себе первое место в группе, а Турция после поражений от Австралии и Парагвая потеряла шансы на выход в плей-офф.

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