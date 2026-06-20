За 64 секунды! Забит самый быстрый гол ЧМ-2026. Видео

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса установил новый рекорд чемпионата мира 2026 года, отметившись самым быстрым голом турнира. Его точный удар уже на 64-й секунде принес команде победу над Турцией со счетом 1:0.

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24-летний футболист отличился в матче второго тура группового этапа. Галарса воспользовался ошибкой турецкой обороны при выходе из защиты, перехватил мяч и нанес точный удар низом примерно с 23 метров. Вратарь Угурджан Чакыр не сумел спасти свою команду.

Примечательно, что рекорд продержался всего несколько часов. Ранее в этот день полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари забил Шотландии на 70-й секунде встречи, однако достижение вскоре было улучшено парагвайцем.

Гол Галарсы оказался единственным в матче и принес Парагваю важные три очка после поражения от США в стартовом туре со счетом 1:4.

Большую часть встречи парагвайцы провели в меньшинстве. Незадолго до перерыва прямую красную карточку получил Мигель Альмирон, однако его партнеры сумели удержать минимальное преимущество.

Для Галарсы, выступающего за "Атланта Юнайтед", этот матч стал 16-м в составе национальной команды. Быстрый гол стал для полузащитника четвертым за сборную Парагвая.

После двух туров ситуация в группе D выглядит так:

США — 6 очков Австралия — 3 очка Парагвай — 3 очка Турция — 0 очков

США уже гарантировали себе первое место в группе, а Турция после поражений от Австралии и Парагвая потеряла шансы на выход в плей-офф.

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