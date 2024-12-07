За 2 секунды! В BKFC случился быстрейший нокаут в истории. Видео

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Уотсон (1-2) добыл рекордную победу в бою на голых кулаках. Поединок в рамках полулегкого веса на шоу BKFC 69 от промоушна кулачных боёв BareKnuckle FC сенсационно завершился на третьей секунде встречи.

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Уотсон до этого проиграл два боя подряд и подходил к битве с Ферреллом в статусе явного аутсайдера. Однако схватку против соотечественника Коула Феррелла (1-1) Джастин смог завершить первым же ударом.

Как только рефери дал сигнал о начале схватки Уотсон правым оверхэндом срубил оппонента.

Позже один из судей показал таймер боя, который был остановлен на отметке 2.9 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году кубинским полутяжем Улиссесом Диасом, который одним движением расправился с американцем Даниэлем Бенедетто. Встреча продлилась 3 секунды.

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