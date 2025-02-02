Ястремская обидно проиграла россиянке в напряженном финале крупного турнира в Австрии. Видео

4-я ракетка Украины Даяна Ястремская (№72 WTA) проиграла в финале турнира WTA 500 Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом 1 064 510 долларов. В решающем матче 24-летняя одесситка в драматичном поединке уступила нейтральной теннисистке с российским паспортом Катерине Александровой (№30 WTA) – 2:6, 6:3, 5:7.

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Первый сет остался за 7-й ракеткой России. Она уверенно начала матч, быстро взяла свою подачу и уже в четвертом гейме сделала брейк, поведя 3:1. Ястремская пыталась вернуть инициативу, но соперница действовала надежнее и сумела еще раз выиграть подачу украинки. В итоге сет завершился со счетом 6:2 в пользу Александровой.

Во втором сете россиянка продолжила доминировать, повела 3:0, но затем случился перелом. Наша соотечественница нашла в себе силы и сумела перевернуть ход матча. Она начала действовать активнее, улучшила подачу, выиграла шесть геймов подряд и победила 6:3, сравняв счет.

В заключительной партии Ястремская дала настоящий бой 30-летней уроженке Челябинска. С первых минут мощными ударами украинская спортсменка легко набирала очки. Лишь ведя 3:0 Даяна немного расслабилась, позволив Катерина взять дважды подачу, а затем отдав и свою.

В дальнейшем на корте шла настоящая борьба нервов. При счете 3:3, Ястремская проигрывала 15:40, но "выплыла" и не дала оппонентке сделать брейк. К сожалению большего добиться теннисистке сборной Украины не удалось.

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