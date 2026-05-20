Ярмоленко побил достижение Андрея Шевченко в Кубке Украины. Видео

Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в Кубке Украины, превзойдя показатель Андрея Шевченко. В финале турнира киевский клуб обыграл "Чернигов" 3:1, а сам форвард отличился после выхода на замену.

Видео дня

Решающий эпизод с участием Ярмоленко произошёл на 69-й минуте. Он точно завершил атаку "Динамо" и забил мяч, который позволил ему выйти на первое место в клубной истории по голам в Кубке Украины среди игроков киевлян, опередив Шевченко.

Основную работу по результату команда сделала раньше. Виталий Буяльский оформил дубль, забив на 25-й и 52-й минутах, а ещё один мяч в активе Андрея Романченко на 33-й минуте.

После гола Ярмоленко не стал его праздновать, так как является воспитанником черниговского футбола.

Отдельно в статистике Кубка Украины среди лучших бомбардиров турнира исторически лидируют: Андрей Воробей с 25 голами, Максим Шацких с 24, а также Александр Паляница с 22.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!