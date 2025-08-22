Кричал матом. Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки 'Динамо': СМИ раскрыли детали скандала

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский повздорил на одной из тренировок после поражения от кипрского "Пафоса" в Лиге чемпионов с капитаном Андреем Ярмоленко. Наставник "бело-синих" выгнал ветерана команды с занятия, поскольку заподозрил того в недостаточной самоотдаче.

Видео дня

Об этом в своем анализе на сайте fraza.com матча "Динамо" уже в Лиге Европы с тель-авивским "Маккаби" написал известный журналист Андрей Шахов, подтверждая информацию инсайдера Игоря Бурбаса. По данным представителей СМИ, игроки "бело-синих" не горят желанием биться за Шовковского.

"Игроки "Пафоса" и "Маккаби" готовы стоять горой за своего тренера, а игроки "Динамо"... А чего ради они будут биться за тренера, если он лидера в раздевалке, ветерана №1 выгоняет с тренировки, посылая куда подальше, и разными способами пытается доказать, что тот уже ничего собой не представляет, но при это все равно выпускает в каждом важном матче с первых минут?" – рассказал Шахов.

До этого Бурбас в эфире своего YouTube-канала поделился инсайдом о ситуации внутри динамовской команды. Он сообщил, что после перепалки Ярмоленко покинул тренировку и пошел заниматься индивидуально.

"Шовковский посреди тренировки сказал: "Андрей, если тебе что-то не нравится – ты можешь уйти". Там было сказано гораздо жестче, гораздо эмоциональнее, экспрессивнее – со многими матами. Ярмоленко на это все не ответил ни словами, ни поступками – он молча, покорно, тихонько себе оставил тренировку, тренировочный процесс и пошел заниматься индивидуально", – сказал Бурбас.

Ранее бывший футболист "Динамо" Артем Милевский признался, что ему хотелось плакать после игры команды с "Маккаби". А легенда "бело-синих" Йожеф Сабо раскритиковал футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не стал называть удаление защитника Константина Вивчаренко главной причиной поражения команды от "Маккаби" в матче Лиги Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!