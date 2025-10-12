Стало известно, чем закончился 'побег' Ярмоленко из Украины и конфликт с Шовковским

После скандальных сообщений о том, что Андрей Ярмоленко покинул расположение "Динамо", а тренер Александр Шовковский публично выразил недоумение его поступком, бывший журналист Игорь Бурбаса сообщил, что стороны поговорили и вернулись к работе. Капитан "бело-синих" уже два дня тренируется с командой после возвращения из-за семейных обстоятельств. Конфликт между ним и Шовковским действительно был, однако причины недопонимания кроются не в дисциплине, а в коммуникации.

Бурбас отметил, что футболист заранее согласовал свой отъезд с руководством и был неприятно удивлён публичными словами тренера.

"Ярмоленко дуже здивувався позицією Шовковського. Він же погодив усе і з Суркісом, і з самим Шовковським. А коли тренер виходить у пресу і каже, що це дивно — от саме це слово його і зачепило", — сказал Бурбас у себя на Youtube-канале.

По его словам, президент клуба Игорь Суркис позже лично вмешался, чтобы уладить ситуацию и вернуть спокойствие в раздевалку. Сейчас Ярмоленко снова тренируется под руководством Шовковского, и, по данным источников, инцидент можно вважати вичерпаним.

5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Ранее в сети появилась информация, что Шовковский повздорил на одной из тренировок после поражения от кипрского "Пафоса" в Лиге чемпионов с Ярмоленко. Александр Владимирович якобы выгнал ветерана команды с занятия, поскольку заподозрил того в недостаточной самоотдаче.

