Ярмоленко бойкотировал матч? Экс-вратарь 'Динамо' прокомментировал странную ситуацию в команде Шовковского

Бывший вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко вступился за капитана команды Андрея Ярмоленко, о котором неординарно высказался тренер "бело-синих" Александр Шовковский. Наставник столичного клуба после ничейного матча с "Металлистом-1925" объявил о том, что его подопечный отпросился по семейным обстоятельствам, назвав странным его поведение.

В комментарии YouTube-каналу "Футбол 360" Бойко выразил уверенность в том, что Ярмоленко наверняка не мог обманом уклониться от участия в матче с харьковчанами. В то же время, по его словам, высказывания Шовковского намекают на напряженность в отношениях с игроком.

"Мне не нравится формулировка "покинул расположение команды". Наверное, о чем-то договорились. Я не знаю, какие отношения у главного тренера "Динамо" с Андреем Ярмоленко, но… Как-то оно звучит не очень хорошо. У любого человека могут быть семейные проблемы. Я очень долго знаю Андрея. Думаю, многие знают, какой Андрей человек. Я не думаю, что он мог просто так уехать куда-нибудь отдохнуть", – сказал Бойко.

Отметим, что накануне "Динамо" сыграло 1:1 с "Металлистом-1925" и в четвертый раз подряд завершило вничью матч чемпионата страны.

