'Динамо' упустило победу, сыграв четвертый раз подряд вничью в УПЛ. Видео

В центральном матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на своём поле сыграло вничью с "Металлистом 1925" (1:1). Столичная команда продлила серию без побед в чемпионате до четырёх матчей, сохранив при этом беспроигрышную серию под руководством Шовковского.

Перед матчем в составе "Динамо" произошли изменения: травмированного Михавко в центре обороны заменил Тиаре, на флангах сыграли Огундана и Волошин, а Андрей Ярмоленко остался вне заявки. У гостей Марюс Бартулович не стал вносить изменений в стартовый состав.

"Динамо" контролировало мяч в первом тайме и создавало больше моментов. На 35-й минуте после передачи Караваева с фланга Волошин пробил точно под штангу — 1:0.

Перед перерывом киевляне потеряли защитника Биловара, которого заменил 18-летний Захарченко. Во втором тайме "Металлист 1925" действовал активнее и на 58-й минуте сравнял счёт: после навеса Мартынюка Итодо выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч под удар Литвиненко — 1:1.

До конца матча команды обменялись несколькими моментами: Буяльский попал в крестовину, а харьковчане могли вырваться вперёд после фола Захарченко против Мба, но судья ограничился жёлтой карточкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября "Динамо" не смогло обыграть "Карпаты". Игра во Львове завершилась со счетом 3:3. До этого "бело-синие" лишились необходимо результата в матче с "Александрией" (2:2). Ранее чемпион Украины на последних секундах упустило победу над "Оболонью".

