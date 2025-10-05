'А чего ты не идешь играть в футбол?' Капитан 'Динамо' устроил скандал с болельщиками после матча. Видео

Капитан киевского "Динамо" Александр Караваев стал участником конфликта с болельщиками после матча 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". "Бело-синие" на столичном стадионе им. Лобановского упустили победу, сыграв вничью 1:1.

Такой результат вызвал недовольство у фанатов. Когда Караваев подошел к трибунам, чтобы раздать автограф, ему в лицо полетели претензии. 33-летний футболист в ответ не сдержался, предложил критиковавшему самому выйти на поле, а также характерным жестом призвал закрыть рот.

По информации Telegram-канала "Бомбардир" инцидент начался с того, что болельщик начал кричать Александру оскорбительные слова, тем самым провоцируя конфликт.

Отметим, что в подобную неоднозначную ситуацию в апреле этого года угодил Андрей Ярмоленко. Ветеран "бело-синих" во время матча Кубка Украины с "Рухом" отчитал одного из юных фанатов, который выкрикивал в адрес игрока его прозвище – Ярмола.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября "Динамо" не смогло обыграть "Карпаты". Игра во Львове завершилась со счетом 3:3. До этого "бело-синие" лишились необходимо результата в матче с "Александрией" (2:2). Ранее чемпион Украины на последних секундах упустило победу над "Оболонью".

