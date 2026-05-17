Японский биохакер показал лучшее упражнение от боли в спине при длительном сидении. Видео

Японский фитнес-автор по прозвищу Seiya, называющий себя биохакером, описал короткое упражнение, которое, по его словам, помогает снизить дискомфорт в спине после длительного сидения. Комплекс занимает около 30 секунд и основан на движении, которое он называет "World Greatest Stretch".

В материале поясняется, что при долгом сидении напрягается подвздошно-поясничная мышца, из-за чего меняется положение таза и перегружается поясница. Также снижается активность ягодичных мышц, а нагрузка перераспределяется на позвоночник, что может вызывать ощущение скованности в спине, плечах и шее.

Упражнение включает последовательность из четырёх коротких позиций с удержанием около двух секунд в каждую сторону. Сначала выполняется выпад с опорой на руки и поворотом корпуса, затем подъём руки вверх, далее переход в наклон с выпрямлением ног, после чего принимается положение с выпрямленной спиной и согнутыми коленями. После этого комплекс повторяется на другую сторону.

Автор отмечает, что упражнение можно выполнять утром, перед тренировкой или во время перерывов в работе за столом. По его словам, регулярное выполнение в течение нескольких недель снижало ощущение утренней скованности и напряжения в верхней части тела.

За несколько часов ролик с упражнением посмотрело порядка 2.5 пользователей.

