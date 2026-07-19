Ямаль умоет Месси? Эксперты дали прогнозы на финал ЧМ в футбольном шоу "Кто в игре?"

Накануне финала главного футбольного события лета вышел заключительный выпуск шоу "Кто в игре?". По правилам проекта, звездные гости в течение пяти эпизодов скрываются под масками известных футболистов и соревнуются в прогнозах на матчи.

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В финальном эпизоде эксперты дали свои прогнозы на эпический матч Испания vs Аргентина, поговорили о девушке Мбаппе, вспомнили легендарное фото, где Месси моет маленького Ямаля, и раскрыли главную интригу шоу – кто скрывался за маской Луки Модрича. Провидцем, мастерски предсказывавшим результаты футбольных противостояний, оказался сценарист и ведущий Константин Трембовецкий.

Участники не сдерживали эмоций, обсуждая вылет Франции от Испании, в частности грубый удар Люка Динья по ноге Ламина Ямаля. Параллельно гости шоу придумали известным игрокам креативные политические прозвища: Мбаппе за его жесткость окрестили "Диктатором", Олисе стал "министром инфраструктуры", а Нголо Канте – идеальным "кандидатом в мэры Харькова", поскольку постоянно имеет дело со скамейками.

В конце выпуска эксперты дали прогнозы на матч Испания – Аргентина. И если в предыдущем выпуске они едва ли не списали аргентинцев со счетов, то в этом заговорили о неотвратимости их победы.

Какие ещё прогнозы прозвучали в выпуске и какой уникальный подарок, связанный с Житомиром, получил победитель? Переходите по ссылке и смотрите полный выпуск шоу "Кто в игре?" на YouTube-канале GG.Спорт!

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